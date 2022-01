Napoli, 37enne non vaccinata muore di Covid | La madre: “Sono pentita”

Roma, 7 fgen 2022 – VACCINARSI PER ORA RISULTA ESSERE L’UNICO AIUTO CONCRETO. L’Asl aveva più volte invitato invano tutta la famiglia a vaccinarsi. “Non siamo contrari ma avevamo paura”.

È morta di Covid-19 una donna non vaccinata di 37 anni. Si chiamava Giusy Barbato ed era di Villaricca, in provincia di Napoli. “Non siamo contrari ma avevamo paura” ha detto sua madre, che poi si è detta pentita. Come reso noto dalla Asl Napoli 2 Nord “tutti i componenti della famiglia erano stati più volte invitati a vaccinarsi senza esito“. Quattro di loro, tra cui Giusy, sono risultati positivi poco prima delle festività natalizie”. La 37enne si è aggravata progressivamente… L’ARTICOLO COMPLETO CONTINUA QUI >>>

.