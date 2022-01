I NO-VAX DA COVID 19 NON SONO UN PROBLEMA, VANNO SOLO GESTITI AL MEGLIO, E CI PENSA LO STATO. “3 livelli di sanzione”: così il governo inchioda i no vax

Roma, 9 gen 2022 – 49 MILIONI DI VACCINATI CONTRO POCO MENO DI 6 MILIONI DI NON VACCINATI. Essere non vaccinati non significa stare automaticamente dalla parte dei NO-VAX; magari si ha soltanto paura. Quindi quanti sono i no-vax convinti e da piazza? Pochi e controllabili. Le forze di Polizia sono in prima linea per fare rispettare le Leggi e tutelare chi e’ a favore dei vaccini. Chi pensava che con l’obbligo vaccinale per poliziotti e militari si svuotavano le caserme si e’ sbagliato alla grande; la ragione sta da parte di chi ha la testa sulle spalle, crede nelle regole dettate dallo Stato e crede anche nella scienza.

Gli altri sono un’altra cosa. Persone che hanno idee strampalate e convincimenti personali non supportati da studi e ricerche, ma messe in piedi dalle fake news che si bevono tutti i giorni da persone che magari non ci credono neanche loro a quello che diffondono, ma spinti da popolarita’, pubblicita’ e in molti casi anche vendite e guadagni. Fake news poi auto alimentate da loro stessi, perche’ non escono dal loro perimetro e non si confrontano, inondando anche le loro bacheche personali di facebook e altri social delle teorie complottiste piu’ disperate e ricercate con il lanternino in maniera minuziosa. Non credono alla massa di miliardi di persone ma credono in quei pochissimi che spesso non sono neanche scienziati e manipolano le loro menti. Poi c’e’ chi diventa anche violento mettendo in atto reati contro i centri vaccinali e minacciando i vari dottori a favore dei vaccini. Poi c’e’ chi non crede al covid e si cura da solo a casa, e in alcuni casi muore (vedi cronache dell’ultimo mese). Tutto questo e’ tutto normale? Dobbiamo credere che i no-vax da covid-19 possiedono il dono della verita’ rispetto a 7 miliardi di popolazione terrestre? A questo punto penserei seriamente che esistono anche gli extra-terrestri, superiori nel pensiero e nelle conoscenze rispetto a noi poveri mortali.



Dopo le tante proteste sull’esiguità dell’ammenda di 100 euro per gli over 50 che non ottemperano all’obbligo, arriva la precisazione di Palazzo Chigi.

A fronte delle tante polemiche sorte nelle ultime ore sulla sanzione da 100 euro una tantum prevista per gli over 50 che non si sottoporranno al vaccino, nemmeno ora che è stato reso obbligatorio, fonti di Palazzo Chigi hanno voluto precisare che quella non è l'unica prevista per i trasgressori. Infatti, viene fatto notare che per i lavoratori ultracinquantenni che non abbiano super Green pass c'è la sospensione dal lavoro senza stipendio e una multa da 600 a 1500 euro nel caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo.

