Cantante straniera muore per Covid, contratto intenzionalmente, per non vaccinarsi

Roma, 19 gen 2022 – Meglio ragionare sui numeri o sulla fatalita’? Il covid puo’ fare male? SI. Quindi è meglio starne alla larga finche’ ci si riesce. Sui social la rabbia del figlio di Hana Horká contro i No Vax. La cantante ceca Hana Horká è deceduta a causa del Covid, contratto intenzionalmente, così da non doversi vaccinare. La sua band – gli Asonance, un gruppo folk – non ha voluto rivelare la causa della morte nel necrologio sul proprio sito.

Nei giorni scorsi era stata la stessa 57enne artista a rivelare di essere stata contagiata attraverso la sua pagina Facebook, spiegando che ora sarebbe potuta andare di nuovo a teatro, al cinema o in vacanza.

