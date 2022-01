Presunta truffa – Cappellano Militare ad una anziana signora: “Bastano 30mila euro e sua nipote supererà le prove per il concorso nella Guardia di Finanza”

Roma, 20 gen 2022 – Presunta truffa in provincia di Avellino dove un’anziana sarebbe stata raggirata da un sacerdote. A fare chiarezza in merito saranno le indagini della Procura della Repubblica come riportato dal quotidiano Il Mattino.

In particolar modo, la donna avrebbe dato al sacerdote 15mila euro al fine di ottenere un trattamento di favore per una nipote impegnata nelle selezioni per partecipare ad un concorso della Guardia di Finanza.

Protagonista della vicenda, un sacerdote ordinario militare in servizio a Roma. Il cappellano avrebbe detto alla signora 67enne : “Bastano trentamila euro e sua nipote supererà le prove di ingresso al concorso per finanzieri”. <<<FONTE>>>