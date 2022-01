Trasferimento d’autorità di militari, quando è abnorme, arbitrario e ricorribile avanti il giudice amministrativo

Roma, 25 gen 2022 – In generale, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato i provvedimenti di trasferimento d’autorità di militari:

a) sono qualificabili come ordini, rispetto ai quali l’interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume di norma una rilevanza di mero fatto;

b) sono strettamente connessi alle esigenze organizzative dell’amministrazione ed alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale;

c) sono sottratti all’applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo in conformità di quanto ora testualmente dispone l’art. 1349 co. 3 d. lgs. n. 66/10;

d) non richiedono nemmeno una particolare motivazione, atteso che l’interesse pubblico al rispetto della disciplina e allo svolgimento del servizio è prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato.

