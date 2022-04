Nuove procedure operative per i procedimenti di cessazione del rapporto di lavoro del personale civile del Ministero della Difesa

Roma, 25 apr 2022 – DA PERSOCIV: E’ di seguito pubblicata la circolare n. 27563 del 20 aprile 2022 che sostituisce integralmente la n. 50824 del 30 luglio 2021, con la quale la Direzione Generale per il personale civile ha fornito nuove istruzioni procedurali per le cessazioni del rapporto di lavoro dei dipendenti civili contrattualizzati.

Con la stessa vengono forniti, per l’ausilio degli operatori del settore e degli interessati, un esplicativo quadro giuridico in materia pensionistica, i format delle lettere di trasmissione in caso di dimissioni del dipendente , nonché il format della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro (dimissioni) che i dipendenti dovranno utilizzare.

I documenti sono forniti in formato aperto per poter essere più facilmente utilizzati.

Le nuove procedure hanno decorrenza immediata. LA CIRCOLARE E GLI ALTRI IMPORTANTI DOCUMENTI LI TROVI QUI >>>

.