Il vertice di “guerra” di Ramstein / L’ITALIA E’ IN GUERRA OPPURE NO?

Roma, 1 mag 2022 – Dopo il vertice di “GUERRA” svolto in Germania, nella base Americana di Ramstein, anche gli Italiani vogliono sapere: siamo gia’ in guerra oppure no?

SEGUE ARTICOLO DI GIORNALE ILRIFORMISTA.IT

Punire la Russia. Ridimensionarla. Destituire Putin. Sono frasi pronunciate ai massimi livelli dall’establishment dei governi degli Stati Uniti e della Gran Bretagna. E dei comandi della Nato. Il vertice di Ramstein si è svolto in tutta la sua spettacolarità attorno a queste idee. E quando si dice che si vuole destituire Putin, evidentemente, non si sta organizzando un intervento militare difensivo ma si stanno gettando le basi e gli obiettivi di una guerra d’attacco. L’ARTICOLO A FIRMA DI PIERO SANSONETTI, USCITO SUL TIFORMISTA.IT, CONTINUA QUI >>>

