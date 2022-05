ASPMI si dota della sezione Previdenza e Pensioni – ASPMI

Roma, 25 mag 2022 – La previdenza e la pensione sono argomenti molto delicati e al contempo complicati, oggetti di diverse procedure amministrative determinate dalle proprie condizioni militari.

Questa sigla sindacale si mette al servizio dei propri simpatizzanti, in maniera completamente GRATUITA, per qualsiasi tipo di domande e richieste.

I tecnici, dotati di anni di esperienza nel settore pensionistico militare, sono a disposizione per tutti i calcoli, utili a comprendere e valutare se è giunto il momento della quiescenza dopo anni di duro servizio.

Un servizio di qualità eccellente che cerca di consigliare il personale simpatizzante di ASPMI sulle scelte migliori da intraprendere.

Purtroppo, in questo campo, gli errori possono essere dietro l’angolo e alle volte, affondandosi a finti esperti del settore magari con solo qualche praticuccia alle spalle, si rischia di incappare in spiacevoli inconvenienti che possono vedere la propria pensione manchevole di parecchi importi anche per molti anni.

La materia è, come avete compreso, molto seria e va trattata da veri Professionisti del settore.

Aspmi ne è dotata.

ASPMI