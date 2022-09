Roma, 24 set 2022 – LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI A CARATTERE SINDACALE DEI MILITARI STANNO PER SOSTITUIRE COMPLETAMENTE LA RAPPRESENTANZA MILITARE. Ci vorrà ancora qualche mese, fino al 31/12/2022, ma sembra che la rappresentanza militare possa ottenere ancora una proroga. Sara’ Cosi’? Dipende soprattutto dalla volonta’ dei vertici e dall’influenza che essi avranno sul nuovo Ministro della Difesa e del Governo. Quindi ancora tutto e’ possibile, nonostante sia stata varata la nuova Legge sulle associazioni sindacali militari.

Intanto, dopo la legge istitutiva dei sindacati militari, si susseguono diversi decreti e regolamenti. L’ultimo arrivato in ordine di tempo e’ il Decreto ministeriale 26 luglio 2022, concernente le modalità di versamento alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle trattenute sindacali mensili sulla retribuzione operate dall’amministrazione in base alle deleghe rilasciate dai rispettivi iscritti.

Il nuovo Decreto ministeriale 26 luglio 2022 lo trovi qui >>>

