Rivalutazione delle pensioni, tra i beneficiari di ottobre anche i militari?

Roma, 24 set 2022 – da informazioneoggi.it – La rivalutazione delle pensioni del 2% prevista a partire dal mese di ottobre interesserà anche gli assegni dei militari? Vediamo cosa accadrà.

Tanti pensionati militari si chiedono se l’aumento sulle pensioni previsto dal prossimo mese spetterà anche a loro. Il Governo ha deciso di agire per aiutare la popolazione a combattere l’inflazione attivando specifiche misure.

Il Decreto Aiuti Bis è nato proprio con questo intento e tra gli interventi inclusi c’è la rivalutazione anticipata della pensione. Solitamente gli assegni pensionistici vengono ritoccati all’inizio dell’anno nuovo quando si tiene conto del tasso di inflazione raggiunto nei dodici mesi precedenti. L’esecutivo ha deciso, però, di anticipare la perequazione considerando l’aumento eccessivo del costo della vita in questo 2022. Inutile ribadire nuovamente qual è la principale causa di questo peggioramento. È opportuno, invece, non smettere mai di ripetere che occorre un adeguamento delle retribuzioni – intese sia come stipendi che come pensioni – per consentire ai cittadini di superare il difficile momento economico. Un piccolo incremento si otterrà ad ottobre ma tra i pensionati beneficiari rientrano anche i militari?

