IL CENTRO DESTRA VINCE LE ELEZIONI. Fratelli d’Italia e’ il primo partito. LA MELONI e’ pronta a governare il Paese.

Roma, 26 set 2022 – dal domani.it – Il primo discorso di Giorgia Meloni dopo la vittoria: «Non tradiremo gli italiani». Usa toni soft e tranquillizzanti, ringrazia i compagni di coalizione, si candida a palazzo Chigi e cita san Francesco, nelle prime parole intorno alle tre di notte.

Giorgia Meloni parla intorno alle tre di notte, quando i dati ormai non lasciano dubbi sulla sua vittoria: è la prima volta che un partito di destra è il più votato in Italia ed è la prima volta che lo è una formazione guidata da una donna. Il discorso mantiene però toni soft e tranquillizzanti

«Da quello che emerge si può dire che dagli italiani è arrivata una indicazione chiara per un governo di centrodestra a guida Fratelli d’Italia». «Se si vuole far parte della storia si deve capire la responsabilità che si ha nei confronti di decine di milioni di italiani e noi non li tradiremo. Se saremo chiamati a governare questa nazione lo faremo per tutti». L’ARTICOLO COMPLETO CONTINUA QUI >>>

.