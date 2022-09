SONDAGGIO – COSA TI ASPETTI DAI SINDACATI MILITARI A DUE ANNI DALLA LORO COSTITUZIONE

Roma, 27 set 2022 – S.I.A.M.O.-ESERCITO. Siamo convinti che la partecipazione del personale militare e degli iscritti al SIAMO Esercito, alla vita sindacale, sia fondamentale non solo per raggiungere gli obiettivi prefissati, ma soprattutto per migliorare la dinamicità dei Sindacati Militari rendendoli uno strumento efficace e pronto a rispondere alle aspettative e a tutelare i diritti del personale militare.

Noi del SIAMO riteniamo ogni singolo iscritto importante e parte della nostra Organizzazione, ed è per questo che per noi il tuo parere è importante, siamo inoltre in continua crescita e pronti ad integrare nuovo personale anche all’interno dei Dipartimenti di cui il SIAMO Esercito si compone per soddisfare ogni tua necessità.

Per questo, abbiamo pensato ad un sondaggio, per permettere a tutto il personale militare di partecipare alla vita sindacale, rispondendo ad alcune semplici domande e raccogliere le opinioni di chi è da sempre al centro della nostra azione: le donne e gli uomini in uniforme.

Riteniamo indispensabile il coinvolgimento del personale investito da questa trasformazione epocale – la nascita dei sindacati militari – per riuscire a cogliere appieno le aspirazioni, i dubbi e la reale percezione di questa nuova realtà, per accrescerne le potenzialità e stimolare il coinvolgimento di tutti in prima persona.

Per questo chiediamo a tutti i colleghi di rispondere a 10 semplici domande, pochi minuti ma di grande aiuto, contribuendo di fatto alla crescita di tutti.

Grazie a tutti per la collaborazione e buona partecipazione!

VAI AL SONDAGGIO: CLICCA QUI PER PROSEGUIRE!

SIAMO Esercito: la tua scelta, la nostra forza!

SIAMO sempre al tuo fianco!

DIRETTIVO NAZIONALE

S.I.A.M.O. Esercito