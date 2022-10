NOIPA, RESO NOTO L’IMPORTO DELLO STIPENDIO DEL MESE DI OTTOBRE, ma non c’e’ traccia dell’UNA TANTUM di 350 euro!

Roma, 2 ott 2022 – NON C’E’ TRACCIA DELL’UNA TANTUM. Almeno per ora non c’e’ nessuna traccia circa il pagamento dei 350 euro lorde derivante dal contratto di lavoro 2019/21.

Molto probabilmente, come tanti prevedono, sara’ pagato forse entro ottobre con cedolino a parte. Diciamo forse poiche’ sono ormai 5 mesi che il personale attende la liquidazione di questa una tantum che lo ricordiamo e’ una piccolissima somma con la quale si giustifica il mancato pagamento degli arretrati economici del contratto per l’anno 2019 e 2020.

La somma netta spettante dovrebbe essere all’incirca sui 220 euro. Poca cosa ma con il pagamento si chiude almeno la questione sul vecchio contratto di lavoro, e con il nuovo Governo che si formera’ verso la fine di ottobre 2022 è il caso di iniziare a trattare per l’attuale contratto da rinnovarci, gia’ scaduto dal 1° gennaio 2022.

Per quanto riguarda lo stipendio di ottobre, e’ visibile da ieri sera l’importo da percepire a fine mese.