Concorso 60 VFP4 Forze Speciali Esercito 2022

Roma, 4 ott 2022 – Pubblicato il Bando del Concorso Straordinario 60 VFP4 Forze Speciali Esercito 2022.

Il Concorso Straordinario VFP4 Forze Speciali Esercito 2022 mette a disposizione 60 posti , di cui il 10% dei è riservato a: diplomati presso le Scuole Militari; assistiti dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari di Carriera dell’Esercito; assistiti dell’Istituto Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare; assistiti dell’Opera Nazionale Figli degli Aviatori; assistiti dell’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri; figli di militari deceduti in servizio. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l’ordine della relativa graduatoria di merito.

Possono partecipare al Concorso Straordinario 60 VFP4 Forze Speciali Esercito 2022 i volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) dell’Esercito Italiano in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma, in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana

aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno del compimento del 30° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande (14 Ottobre 2022)

possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore)

possesso della qualifica di Operatore Basico per le Operazioni Speciali (OBOS)

Tutti gli altri requisiti specifici possono essere consultati leggendo il Bando di Concorso.