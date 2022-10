VICENZA – I RINCARI ENERGETICI METTONO IN CRISI ANCHE I MILITARI AMERICANI CHE VIVONO IN CITTA’

Roma, 4 ott 2022 – La rivista Stars and Stripes – l’ organo di informazione dei soldati fuori patria-in un articolo parla dell’aumento dei costi dell’energia che preoccupa notevolmente anche i paracadutisti americani di stanza a Vicenza che vivono al di fuori delle basi. C’è il rischio concreto – scrive l’articolista che ha ricevuto centinaia di email dai suoi lettori – che non possano far fronte ai costi di luce e gas con gli aumenti previsti dal 48 all’80 per cento.

«Alcune famiglie di militari temono che lo stipendio non sarà sufficiente questo autunno e inverno», scrive.

Ray Mason, in congedo, direttore di Army Emergency Relief, ente di beneficenza che aiuta le truppe segnala : «Le bollette del gas per i soldati di stanza a Vicenza – ha spiegato – sono aumentate fino al 300 per cento». E Mason prevede che le cosa andranno sempre peggio: «La tempesta sta arrivando».

La maggioranza del personale militare americano dislocato in Europa, vive fuori dalle basi. Per loro, l’Esercito prevede un contributo ad affrontare le spese di utenze e manutenzione degli immobili, che però rischia di non bastare più, per via dei rincari. <<<FONTE>>>