Beccato alla guida senza patente: in auto anche cocaina e denaro in contanti

Roma, 11 ott 2022 – I Carabinieri della Stazione di Soresina (Cremona) hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per violazione degli obblighi inerenti al soggiorno un cittadino straniero di 24 anni, pregiudicato e irregolare sul territorio nazionale.

Nella serata dell’8 ottobre, intorno alle 23.00, nel corso di un servizio di controllo del territorio, una pattuglia di Soresina si trovava di perlustrazione in centro e nel transitare in una via del paese ha notato un’auto di grossa cilindrata con il 24enne alla guida. I militari si sono insospettiti vista l’ora e l’atteggiamento e hanno deciso di controllare il conducente del mezzo, ma quando si sono avvicinati hanno visto che l’uomo ha aperto il finestrino e ha gettato qualcosa.

