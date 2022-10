Nuovi elicotteri AW139 per la Guardia Costiera Italiana

Roma, 11 ott 2022 – La Guardia Costiera Italiana ha lanciato un programma di acquisto per una nuova coppia di elicotteri multiruolo Leonardo AW139 ed ha un’opzione per altri tredici elicotteri di questo tipo.

L’acquisto avverrà senza bando di gara perché la Guardia Costiera ha già in servizio il modello AW139 e, pertanto, l’appalto sarà assegnato tramite trattativa privata con Leonardo S.p.A. che detiene i diritti in esclusiva e produce l’elicottero in questione.

L’avviso esplorativo di consultazione del mercato è propedeutico all’acquisto di una coppia di AW139 con opzione di altri tredici esemplari e buyback da parte dell’impresa aggiudicataria di elicotteri in disuso appartenenti alla Guardia Costieria, a partire dall’acquisto del terzo elicottero.

In particolare, per ogni elicottero in più rispetto ai primi due la Guardia Costiera provvederà a a permutare a Leonardo S.p.A. un corrispondente elicottero in disuso secondo il valore commerciale inventariale al momento dell’acquisto.

La nuova fornitura dovrà essere completata nel biennio 2025-2026.

Attualmente, la Guardia Costiera ha in servizio 14 AW139 impiegati principalmente per la ricerca e soccorso a medio raggio, ma anche per il monitoraggio delle attività del traffico mercantile, della pesca e delle acque marine.

L’AW139 è un elicottero di tipo medio (classe 6 tonnellate), biturbina, dotato di rotore pentapala di tipo rigido con turbomotore del tipo Twin Pack P&W PT6C-67C. <<<FONTE>>>