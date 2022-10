CARCERI: FOGGIA ALLO STREMO, CHIUDETE SAN SEVERO

Roma, 17 ott 2022 – Da lagazzettadisansevero.it – Da mesi se non anni, il SAPPE sindacato autonomo polizia penitenziaria, denuncia la drammatica situazione in cui si trova il carcere di Foggia sia per il sovraffollamento dei detenuti, sia per la cronica carenza di poliziotti a cui vengono negati i diritti minimi previsti da leggi e accordi sindacali.

A seguito di ciò il carcere di Foggia è assunto alle cronache nazionali e internazionali per la eclatante evasione di 72 detenuti, fatto mai accaduto in una nazione democratica, senza dimenticare i tanti episodi di violenza verso i poliziotti da parte di detenuti prepotenti che, hanno cercato di prendere il controllo del carcere, riuscendovi in talune occasioni. L’ARTICOLO COMPLETO CONTINUA QUI >>>

