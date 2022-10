Servizi stipendiali NoiPA: gestione modalità di riscossione. Modifica coordinate IBAN accredito stipendio. – ASPMI

Roma, 17 ott 2022 – Con news del 5 ottobre 2022, NOIPA informa gli utenti che la funzione “gestione modalità di riscossione” presente nell’area self service “Servizi Stipendiali” del proprio profilo utenza è stata riattivata. Pertanto, a partire dal 4 ottobre 2022, sarà possibile nuovamente variare in autonomia la modalità di riscossione degli stipendi mensili da percepire ogni qualvolta ci sia la necessità di inserire nuove coordinate IBAN del conto corrente.

Come spiega NOIPA, il servizio non consente, al momento, di inserire modalità di pagamento su libretto postale smart e su IBAN esteri. In questi casi la modifica può essere richiesta al proprio Ufficio responsabile del trattamento economico.



