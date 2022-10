20 anni fa le prime donne Allieve Maresciallo della Guardia di Finanza.

Roma, 18 ott 2022 – di Stefania Castricone – Segretario Generale Aggiunto Si.Na.Fi.

È da un po’ di giorni che penso di scrivere qualcosa per le 67 donne che nel 2002 varcarono per la prima volta la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza.

Tra quelle anche io. E questo rende al tempo stesso emozionante e difficile scrivere qualcosa per le protagoniste di una storia la cui eccezionalità probabilmente nessuna di noi ha realmente percepito, prese come eravamo e siamo a viverla.

Oggi vorrei abbracciare le mie compagne di allora e chiedere loro di raccontarci questi anni, fulcro delle nostre vite personali e professionali.

Un po’ ci si perde nel tempo, ma ricordo ogni volto, espressione, fatica, gioia.

Ricordo con un sorriso quelle splendide ragazze dai capelli lunghi tornare dal barbiere (e non dal parrucchiere) con quei tagli tutti uguali, segno di un vano tentativo di omologazione che non avrebbe mai spento i nostri occhi tra le lacrime trattenute, la fatica per le marce estenuanti, le piaghe ai piedi per quegli anfibi scomodi e troppo pesanti. L’ARTICOLO CONTINUA QUI >>>

.