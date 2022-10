CEDOLINO OTTOBRE 2022 disponibile su NOIPA. Ancora nessuna novita’ sull’una tantum da 350 euro lordi

Roma, 18 ott 2022 – Mentre i cedolini escono regolarmente ogni mese, non si sa ancora nulla pero’ di veramente certo sul pagamento dell’una tantum di 350 euro lordi a conclusione del pagamento del passato contratto di lavoro 2019/21.

Girano in rete varie informazioni in contrasto tra di loro: c’e’ chi sostiene che verra’ pagato in ottobre e chi invece che sara’ pagato a novembre. Difficile dire chi a ragione, ma e’ speranza, dato che alla fine di ottobre mancano ancora 12 giorni, che questo tanto atteso importo una tantum sia pagato entro la fine di questo mese.

Ritornando al cedolino di ottobre, lo stesso sara’ pagato con valuta per venerdi 21 ottobre 2022.