ASPMI si congratula con l’On.le Crosetto, nuovo Ministro della Difesa da sempre attento al personale militare

Roma, 21 ott 2022 – ASPMI esprime le proprie felicitazioni all’On.le Guido Crosetto per la nomina a Ministro della Difesa.

Ottimo conoscitore delle istanze dei militari in quanto, già da Sottosegretario alla Difesa, le ha affrontate di petto e a testa alta sia sui tavoli del dicastero che su quelli del Dipartimento della Funzione Pubblica, collaborando a stretto contatto con la Rappresentanza Militare durante i lavori concertativi riferiti alla coda contrattuale del provvedimento di concertazione per le Forze Armate relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007.

Auguriamo al neo Ministro della Difesa un buon lavoro e ringraziamo il Ministro uscente On.le Lorenzo Guerini per quanto fatto in questi anni alla guida del dicastero, un compito che ha portato avanti con determinazione e competenza in un periodo poco felice per il nostro Paese.

ASPMI, sin da subito, è pronta ad impegnarsi nella risoluzione delle problematiche attualmente sospese con lo spirito sinergico e collaborativo che la contraddistingue.

Roma, 21 ottobre 2022

Associazione Sindacale Professionisti Militari