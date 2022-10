ITALIA – UCRAINA: anche con il nuovo Governo meloni continuera’ il forte supporto politico, economico e l’invio di armi per difendersi dall’aggressore russo

Roma, 23 ott 2023 – FORTUNATAMENTE IN ITALIA NON CAMBIERA’ NULLA CIRCA LA SPERANZA DI PUTIN DI VEDERE NASCERE GOVERNI FILO-RUSSI. E’ anche una buona notizia per tutti coloro che Italiani sostengono la difesa dell’Ucraina, con buona pace dei filo-russi schierati – dal comodo e ricco salotto caldo di casa – dalla parte sbagliata dell’invasore. A sostenerlo sono le rassicurazioni del Capo del Governo MELONI e anche del nuovo Ministro della Difesa CROSETTO.

Cosi’ il Ministro della Difesa CROSETTO all’ADNKRONOS

Sull’invio di armi a Kiev “la posizione del governo – sottolinea ancora Crosetto – è quella espressa più volte dalla presidente Meloni: quando fai parte di una famiglia e hai firmato un accordo, allora accetti le decisioni che quel gruppo prende. Le decisioni che verranno prese nel quadro delle nostre storiche alleanze internazionali, saranno rispettate dall’Italia. Su questo non ci sarà alcuna divisione”.

"Ci aspettano settimane e mesi molto difficili: serve il massimo impegno del governo. Ma è necessaria anche un'unità di intenti, da parte di tutti gli attori politici, e una maturità che ci consenta di uscire da questa crisi. In ballo c'è la sicurezza del Paese". A dirlo, in un'intervista a 'La Repubblica', il neo ministro della Difesa, Guido Crosetto.

