Ambulanza si scontra con furgone della polizia penitenziaria, morto motociclista

Roma, 24 ott 2022 – Incidente mortale si è verificato nei pressi di Velletri, coinvolta un’ambulanza, un furgone della polizia penitenziaria e un motociclista che è morto poco dopo.

Il mezzo era vuoto in quel momento, senza pazienti, aveva i lampeggianti accesi ma non la sirena. Per evitare una macchina che proveniva dal senso opposto ha frenato ed ha perso il controllo, finendo sulla corsia opposta su due ruote. Poi ha centrato prima sul lato laterale un furgone Transit della polizia penitenziaria del carcere di Velletri con all’interno 4 agenti che avevano fatto un una traduzione di un detenuto a Pescara e stavano rientrando al penitenziario.

CONTINUA A LEGGERE>>>>