Ex Poliziotto arrestato per omicidio dopo 17 anni

Roma, 25 ott 2022 – Omicidio Lisa Gabriele, arrestato ex poliziotto a 17 anni dal delitto. I carabinieri del Comando Compagnia di Rende (Cosenza) hanno arrestato il 50enne in esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare emessa dal Gip di di Cosenza, in accoglimento delle richieste avanzate dalla Procura locale.

Il poliziotto all’epoca dei fatti era in forza alla Sottosezione della Polizia stradale di Cosenza Nord: è accusato dell’omicidio doloso premeditato, aggravato dai futili motivi ed in concorso con altro soggetto allo stato ignoto, di Lisa Gabriele (22 anni), avvenuto il 7 ottobre del 2005. L’ex poliziotto è accusato anche di spaccio e cessione di marijuana nei confronti del figlio.

La ragazza venne trovata priva di vita in un bosco con accanto al corpo degli psicofarmaci, una bottiglia di whisky insieme a un biglietto di addio. Un suicidio inscenato, dunque, ma l’autopsia accertò che Lisa, in realtà, non si era suicidata ma era stata soffocata, probabilmente con un cuscino, in un luogo diverso da quello del ritrovamento del cadavere.

