Inseguimento contromano, vigili multano poliziotti

Roma, 25 ott 2022 – Un inseguimento nella notte contromano, poi la multa all’auto della polizia che per schivare un pedone finisce contro un veicolo parcheggiato.

E’ successo nella notte a Livorno, come riporta La Nazione, dove i poliziotti che hanno chiamato i vigili urbani per il sinistro sono stati sanzionati: 29 euro all’agente che era al volante.

Non è stato contestato l’imbocco della strada in controsenso, dato che la volante era impegnata in un inseguimento, ovvero una causa di forza maggiore legata al servizio che rappresenta un interesse superiore. E’ stata però contestata la perdita di controllo del mezzo.

