GOVERNO, USIF: “DA MELONI AUSPICHIAMO ATTENZIONE CHE È MANCATA NEGLI ULTIMI ANNI”

Roma, 26 ott 2022 – USIF, COMUNICATO STAMPA. “Abbiamo analizzato attentamente i programmi elettorali del centrodestra e cogliamo positivamente l’indirizzo politico di adeguamento dell’organico e delle dotazioni delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco e non solo.

Tra gli obiettivi del programma compaiono anche l’implementazione della sicurezza nelle città, le azioni incisive e urgenti per il contrasto al crescente fenomeno della violenza nei confronti delle donne, la difesa dei confini nazionali ed europei come richiesto dall’Ue per fermare, in accordo con le autorità del nord Africa, la tratta degli esseri umani; la creazione di hot-spot nei territori extraeuropei, gestiti dall’Unione europea, per valutare le richieste d’asilo e il ‘Rispetto degli impegni assunti nell’Alleanza Atlantica, anche in merito all’adeguamento degli stanziamenti per la difesa’ che figura in politica estera.

Ci auguriamo, dunque, che il Governo, anche tramite la rapida emanazione dei decreti attuativi che rendano immediatamente operativi i sindacati militari, abbia una sensibilità maggiore di quella riservataci negli ultimi anni nel confrontarsi con Noi e non solo con gli Stati Maggiori.



