CFG-CFI. Compenso forfettario di impiego e di guardia per il 2022 di competenza degli UFFICIALI GENERALI E UFFICIALI SUPERIORI. NUOVO DECRETO 2022

Roma, 28 ott 2022 – STANZIATI 11 MILIONI. Per l’anno 2022, ai fini dell’attribuzione dei compensi forfettari di impiego per ufficiali generali e ufficiali superiori e forfettario di guardia per ufficiali superiori, dell’Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare, si applicano l’articolo 1 del decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 9 agosto 2018 citato in premessa, e le tabelle 1 e 2 ivi previste.

IL DECRETO LO PUOI PRELEVARE DA QUI >>>

.