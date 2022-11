SIAMO Esercito: MODERATA SODDISFAZIONE. ATTENDIAMO MOLTO TEMPO CHE IL VENTO CAMBI

Roma, 1 nov 2022 – Abbiamo ascoltato con molta attenzione le parole del Presidente del Consiglio dei Ministri – On. Giorgia MELONI nelle giornate del suo insediamento, apprezzando le parole volte al personale in uniforme.

Riteniamo inoltre di buon auspicio le parole del Neoministro della Difesa, On. Guido CROSETTO, il quale ha dichiarato: “le persone sono alla base del funzionamento di ogni organizzazione. È quindi fondamentale ascoltare e risolvere le problematiche di ognuno di loro affinché si possano sentire tutti tutelati e coinvolti nella grande famiglia della Difesa.”

Dal sito del Ministero della Difesa, apprendiamo con piacere che il nuovo Ministro della Difesa incontrerà i Sindacati Militari, auspicando che, viste le lungaggini burocratiche che vedono oggi gli statuti in revisione per l’approvazione all’albo, il Sig. Ministro vorrà incontrare non solo i pochi già iscritti all’albo.

La qui presente Organizzazione accoglie con moderata soddisfazione questo segnale positivo di attenzione nei confronti delle O.S., sperando che sia l’incipit di una concreta e fattiva collaborazione futura.

Auspichiamo inoltre che quelle rivolte in occasione dei fatti di Asso non rimangano solo parole – “È mia intenzione rivedere in maniera significativa e al più presto, il supporto psicologico al personale militare” – auspicando l’apertura di un tavolo di confronto tra la parte politico/militare del Dicastero e le associazioni, alla ricerca di una migliore soluzione di tutela psicologica per il personale militare.

Nell’attesa di toccare con mano il cambiamento sperato, auguriamo al Presidente del Consiglio, al nuovo Governo e al Sig. Ministro della Difesa BUON LAVORO!

IL DIRETTIVO NAZIONALE

S.I.A.M.O. Esercito