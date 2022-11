Bollette gas da incubo. COME SI RISCALDERANNO ANCHE LE FAMIGLIE DEI MILITARI? Stanno arrivando bollette del GAS da 2 euro al metro cubo! Un aumento netto del 400 per cento.

Roma, 2 nov 2022 – CRISI DEL GAS E MORTE ECONOMICA DEI CITTADINI? Alla quale vanno aggiunte anche le bollette dell’energia elettrica! Come tutti, anche i militari dovranno riscaldarsi il meno possibile e coprirsi con maglie pesanti. Questa e’ la reale situazione per la massa poiche’ stanno arrivando bollette da 2 euro al metro cubo per il gas con bolletta di ottobre 2022, mentre con l’ultima spesa della bolletta di settembre 2022 il gas addebitato aveva un costo gia’ alto di 0,50 centesimi al metro cubo. Un aumento netto del 400 per cento!

Facciamo due esempi per capirci meglio:

– ottobre 2022: mc gas consumato 33 (solo per la cucina), al costo di 0.50 al mc il totale sarebbe stato di euro 16,5, se calcolato con la tariffa di set. 22. Invece la bolletta di ottobre 2022 arrivata e’ di 2 euro al mc per un totale di 33 mc di gas consumato, la spesa e’ di euro 66,00, + iva e altre tasse ovviamente. CERTO, 66 euro si pagano senza difficolta’. Ma attenzione, ora calcoliamo per fare un esempio piu’ pesante i consumi di gennaio 2022 a 2 euro al mc.

– gennaio 2022, consumati 350 mc di gas per cucina e riscaldamento, casa media tre persone. 350 mc per 2 euro al mc, viene fuori un costo di 700 euro.

COSA FARE?

L’unica e’ mettere via i soldi e consumare il meno possibile, se fattibile. E parliamo solo di gas.

La proposta.

I Sindacati, i Cocer, i Comandanti a qualsiasi livello, devono provvedere a rappresentare la questione al Governo, tramite il Ministro della Difesa, al fine di disporre un bonus permanente in busta paga per tutti, senza tanti discorsi, compensando i maggiori costi rispetto a prima degli aumenti speculativi. Sara’ possibile? Non lo so, ma almeno provare non costa nulla. E’ assurdo che dobbiamo lavorare per morire di fame! In alternativa, di spostare le famiglie nei locali e alloggi delle caserme, per chi vuole e per chi non ce la fa!