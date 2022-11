CAMBIO AL VERTICE DEL S.I.A.M.O. ESERCITO: NOMINATO IL NUOVO SEGRETARIO GENERALE

Roma, 2 nov 2022 – Daniele LEPORE è il nuovo Segretario Generale del S.I.A.M.O. Esercito. La nomina è avvenuta ieri nel corso della riunione del Direttivo Nazionale, per dare continuità all’azione dell’O.S in vista dell’approssimarsi del periodo congressuale, che vedrà la naturale e giusta evoluzione democratica del S.I.A.M.O. Esercito passare dalle sezioni locali fino a quelle nazionali.

LEPORE, già Segretario Generale aggiunto e socio fondatore del S.I.A.M.O., ha ringraziato il Direttivo per il prestigioso incarico assegnatogli ed ha garantito di profondere il massimo impegno per proseguire nel solco tracciato, che in poco tempo ha portato il Sindacato ad essere riconosciuto e rispettato in ogni ambito della Forza Armata ed accrescere notevolmente il numero degli iscritti.

Al nuovo Segretario Generale vanno gli auguri di buon lavoro, con la certezza che con la propria competenza ed esperienza possa contribuire a fare crescere il S.I.A.M.O. Esercito e aiutarlo ad affrontare le molteplici sfide, con un focus ai diritti e alle necessità dei propri associati.

IL DIRETTIVO NAZIONALE

S.I.A.M.O. Esercito