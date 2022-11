Bollette luce e gas, Comellini (PDM) e De Finis (FLM) al Ministro della difesa Crosetto: da taglio spese per indennità di ausiliaria e rappresentanza militare possibili aiuti per oltre 500mila famiglie monoreddito

Roma, 3 nov 2022 – Tagliando spese per i trattamenti di pensione provvisoria per il personale in ausiliaria e quelle per la rappresentanza militare il Ministro della difesa Guido Crosetto sarebbe in grado di aiutare concretamente oltre 400mila famiglie monoreddito a pagare le insostenibili bollette per l’energia elettrica e il gas per i prossimi due anni con un contributo di 1000 euro/anno a famiglia.”

Lo dichiarano Luca Marco Comellini, Segretario politico del Partito per la tutela dei Militari e Giuseppe De Finis Segretario Generale della Federazione Lavoratori Militari, in relazione alle notizie di stampa sulle difficoltà del Governo guidato dalla neo premier Giorgia Meloni per mettere in campo concreti aiuti economici per famiglie e imprese colpite dagli aumenti dell'energia elettrica e il gas.



