Roma, 3 nov 2022 – Puntata di “Cittadini in divisa” di lunedì 31 ottobre 2022 che in questa puntata ha ospitato Luca Marco Comellini (segretario del Partito per la tutela dei diritti dei Militari e delle Forze di Polizia).

Tra gli argomenti discussi: Amministrazione, Associazioni, Crosetto, Difesa, Esercito, Forze Armate, Guerini, Informatica, Internet, Italia, Legge, Ministeri, Pensionati, Pensioni, Polizia, Sicurezza, Sindacato, Telematica.

ASCOLTA LA REGISTRAZIONE>>>>>