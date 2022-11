CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DELL’AMMIRAGLIO ISPETTORE DAVIDE GABRIELLI

Roma, 3 nov 2022 – USMIA MARINA porge le più sentite condoglianze ai familiari dell’Ammiraglio Ispettore Davide Gabrielli, prematuramente scomparso, rivestendo l’incarico di Direttore del Centro di Supporto e Sperimentazione navale, quale Ente di eccellenza nello sviluppo dei programmi scientifici e tecnologici della Marina Militare.

Chi di noi aveva avuto modo di conoscerlo, avendo trascorso insieme anche un periodo di imbarco, ce lo descrive come un grande marinaio, un grande professionista, un amico, una persona gentile e buona d’animo, sempre serena anche nei momenti più difficili. Si tratta di una gravissima perdita per i rispettivi congiunti e per la grande famiglia dei marinai.

Ci stringiamo con un ideale abbraccio intorno ai suoi cari, alla moglie, ai figli, alla Marina Militare.

Roma, 3 novembre 2022

LA SEGRETERIA GENERALE USMIA