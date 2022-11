Trattamento economico – Rimborso delle spese di viaggio in favore del personale delle Forze Armate comandato in missione

Roma, 4 nov 2022 – Nuova direttiva del 26-10-2022, prot. nr. 631752. 1. PREMESSA – Il trattamento economico di missione in favore del personale delle Forze Armate trova disciplina nella L. 18 dicembre 1973, n. 836 (artt. 12 e ss.), così come modificata ed integrata dalla L. 26 luglio 1978, n. 417, nella L. 23 gennaio 1991, n. 21 e nei relativi provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.lgs. 12 maggio 1995, n. 195, che ne hanno regolamentato alcuni aspetti peculiari. Al personale militare volontario non in servizio permanente si applicano unicamente le disposizioni della succitata L. n. 836/1973 e successive modificazioni.

Ciò posto, al personale militare inviato fuori sede compete, tra l’altro, il rimborso delle spese di trasporto. Le numerose direttive attualmente vigenti, la cui emanazione è stata dettata dall’evoluzione della normativa di settore, hanno tuttavia comportato stratificazioni delle relative disposizioni generando, talvolta, situazioni di complessità interpretativa.

Scopo della presente circolare è, pertanto, riordinare la materia del rimborso delle spese di viaggio e l’utilizzo dei mezzi di trasporto, fornendo un unico quadro di riferimento applicativo quanto più chiaro possibile.

2. USO DEI MEZZI DI TRASPORTO… LA DIRETTIVA COMPLETA PUOI PRELEVARLA CLICCANDO QUI >>>



.