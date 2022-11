MINISTRO DIFESA Crosetto sbugiarda Conte: “Ha votato 5 decreti e dice basta armi, fa squallida propaganda politica”

Roma, 5 nov 2022 – dal secoloditalia.it – «Giuseppe Conte ha votato quei cinque decreti e ora dice no a “scellerate corse al riarmo”. Questa squallida propaganda politica su un tema così decisivo mi provoca solo tanta rabbia e tanta tristezza»: con queste parole il ministro della Difesa, Guido Crosetto sbugiarda il neo-pacifista Conte, leader M55.

Intervistato da Avvenire sulla manifestazione per la pace di, Crosetto premette: “In questa piazza hanno promesso di non portare le bandiere dei partiti. Ci sarà però l`intollerabile mancanza di limpidezza di troppi uomini politici. Uomini che hanno votato con consapevolezza e responsabilità in Parlamento cinque decreti per cinque spedizioni di armi all’Ucraina. E che ora gridano ‘basta armi’.

Ecco, questo è drammaticamente triste. Perché nella stessa piazza c`è un pezzo di società civile che la bandiera della pace l’ha sempre sventolata. Davanti a ogni guerra e a qualsiasi governo. E cè chi, come Conte, ha votato quei cinque decreti e ora dice no a ‘scellerate corse al riarmo’. Questa squallida propaganda politica su un tema così decisivo mi provoca solo tanta rabbia e tanta tristezza».

Crosetto sulla manifestazione per la pace: “Distinguere tra Conte e chi la bandiera della pace l’ha sempre sventolata”.. L’ARTICOLO COMPLETO CONTINUA QUI >>>

.