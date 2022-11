Il SIULM chiede al Governo maggiore chiarezza circa la quantificazione delle Deleghe e la loro Disciplina

Roma, 15 nov 2022 – La Nostra sigla sindacale, unitamente alle più importanti associazioni di tutela dei diritti dei lavoratori Militari, è firmataria di una richiesta di informazioni circa l’applicazione della Legge 28 aprile 2022, n. 46. Sono trascorsi quasi 7 mesi e ancora non sono state date delle indicazioni precise sulla modalità di prelievo dei contributi mensili(deleghe) che gli iscritti devono corrispondere, al rispettivo Sindacato di appartenenza. Il SIULM chiede al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai vari Ministri competenti (l’Onorevole Crosetto, l’Onorevole Zangrillo e L’Onorevole Giorgetti) di interessarsi per definire in maniera chiara ed esaustiva le problematiche in argomento. Attualmente le indicazioni sull’imposizione da effettuare sulle buste sono vaghe e non permettono di identificare quali siano le voci stipendiali sulle quali effettuare il prelievo dello 0,5%.

Premesso che tale percentuale è quella minima prevista dalla norma in esame, le sigle sindacali si sono accordate, in attesa della definizione della questione, sull’applicazione di tale provvigione per le voci “Stipendio tabellare” e “Indennità Integrativa Speciale”. Il SIULM, di concerto con le altre organizzazioni, ha richiesto altresì di conoscere le tempistiche di attuazione della valutazione della rappresentatività.

Il numero delle deleghe, infatti, sono lo strumento necessario per attribuire il peso della sigla in sede di concertazione. E’ necessario quindi conoscere, con congruo anticipo, quando inizierà e terminerà tale stima.

Nella missiva le Organizzazioni Sindacali offrono ai componenti del Governo la disponibilità di costituire un tavolo di confronto che permetterebbe di definire queste annose questioni.

Istrana, 12/11/2022

Dipartimento Comunicazione