S.I.A.M.O. IL PRIMO SINDACATO DELL’ESERCITO ISCRITTO ALL’ALBO!

Roma, 15 nov 2022 – Con grande orgoglio comunichiamo che questa organizzazione è il primo Sindacato dell’Esercito Italiano iscritto all’albo delle associazioni professionali militari a carattere sindacale.

L’avvenuta iscrizione a tale Albo, rappresenta un momento storico per le Forze Armate, ed il S.I.A.M.O. Esercito, continuerà a dar voce alle richieste dei propri iscritti ed a supportare tutto il personale della Forza Armata, con la consapevolezza che il dialogo è e sarà sempre, l’elemento fondamentale per svolgere una concreta attività a supporto e tutela degli uomini e le donne dell’Esercito.

Essere il primo sindacato dell’Esercito Italiano iscritto all’albo ci riempie di orgoglio.

Con l’iscrizione all’Albo si realizza di fatto la possibilità per la nostra O.S. di agire fattivamente, ovvero, di entrare nelle caserme, di parlare con i colleghi, di rapportarsi con i Comandanti di Corpo, di attivarsi dunque, in modo concreto e tangibile per il benessere del personale al fine di aiutarlo a superare le difficoltà quotidiane che si susseguono nel nostro ambiente lavorativo.

Ora non ci resta che continuare la nostra opera, con sempre maggiore determinazione,

forti del sostegno di tutti i nostri iscritti e simpatizzanti!

SIAMO Esercito: la tua scelta, la nostra forza!

SIAMO sempre al tuo fianco!

IL DIRETTIVO NAZIONALE

S.I.A.M.O. ESERCITO