MINACCE DI MORTE A LUOGOTENENTE DEI CARABINIERI CON MANDATO DI SINDACO

Roma, 16 nov 2022 – Il sindaco di Ceccano (FR) Roberto Caligiore, luogotenente dei carabinieri in aspettativa, ha ricevuto una lettera minatoria a fronte della prossima attivazione in città dei parcheggi a pagamento.

Nel corso dellla conferenza stampa in materia di strisce blu, il primo cittadino ha tirato fuori e letto la missiva anonima contro di lui: «Ti ammazzo come un cane».

Non sono neanche andato a fare la denuncia ai carabinieri. Ma è una lettera scritta a mano che dice “ti ammazzo come un cane”. Dispiace per il cane». <<<fonte>>>