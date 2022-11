Il Sindacato ASPMI da avvio alla Campagna Tesseramenti

Roma, 21 nov 2022 – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO.

Dopo essere stata iscritta all’Albo delle Associazioni Professionali a carattere Sindacale tra Militari, ASPMI da ufficialmente avvio alla campagna tesseramenti. Iscriversi ad un Sindacato è molto importante in quanto, ai sensi della Legge n.46 del 2022, la Rappresentanza Militare non esisterà più e pertanto il personale militare non avrà nessun altro tipo di Istituto di tutela tantomeno colleghi pronti a rispondere alle più disparate esigenze.

Se iscriversi ad un Sindacato è importante, molto più importante è scegliere un VERO SINDACATO, IL TUO SINDACATO.

Non sono tutti uguali.

Sembrano tutti uguali fino a quando non se ne ravvisa il bisogno! Lì si vede la differenza.

Offrire servizi e tutele a “tanto a chilo” e magari improvvisandosi, lede sia l’immagine del Sindacato stesso ma soprattutto la vita e il futuro del collega che, incappato in situazioni spiacevoli vede peggiorare la sua situazione proprio perché affidatosi a personalità di scarsa esperienza.

I Dirigenti di ASPMI, forti della pluriennale esperienza nel settore della tutela degli interessi dei lavoratori militari, sono da sempre leaders nel confronto con le Istituzioni militari e politiche di riferimento.

Senza timore di essere smentiti, i Dirigenti ASPMI, sono gli unici che hanno maturato un bagaglio esperienziale che li rende “unici” nel panorama sindacale.

Iscriversi ad ASPMI significa farsi rappresentare sotto ogni profilo previsto dalla Legge.

Le tutele offerte da ASPMI riguardano in particolare:

– problematiche afferenti il trattamento economico e giuridico del personale militare;

– problematiche afferenti orario di servizio e fruizione di licenze;

– consulenza in materia di previdenza;

– rispetto delle norme sulle pari opportunità;

– consulenza sugli istituti a tutela della maternità e paternità;

– problematiche afferenti la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;

– soluzioni alle questioni legali attraverso un’assistenza personalizzata;

– adeguate e competenti difese sui procedimenti disciplinari;

– istruzione delle domande di causa di servizio;

– contenzioso sulle note caratteristiche;

– consulenza e istruzione delle pratiche che per il riconoscimento di vittima del dovere o del terrorismo;

– consulenza su come affrontare i concorsi interni alla Forza Armata;

– consulenza appropriata sulle pratiche finalizzate ad ottenere i trasferimenti del personale sia temporanei che definitivi;

– assistenza fiscale e CAF;

– offerte economicamente vantaggiose tramite numerose aziende che hanno stipulato una convenzione con la sigla ASPMI;

– disponibilità di poter consultare l’archivio normativo;

– tutela dei propri interessi economici nel rinnovo contrattuale e nell’attribuzione di tutti i compensi accessori come ad esempio il FESI.

Sei tutelato a 360 gradi e non solo attraverso un sistema informatico quale può essere il nostro sito web : www.aspmilitari.it bensì con contatto diretto con i Dirigenti Nazionali, Regionali e Locali.

Rivolgendoci, infine, a chi ormai ci copia in tutto possiamo solo dire che la qualità di ASPMI non potrà essere mai copiata!

ASPMI ci mette la faccia!

Non esitare a Tesserarti. Scegli il meglio! Scegli ASPMI

Clicca e Tesserati a questo link: https://www.aspmilitari.it/iscrizioni/