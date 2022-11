USIF: LA CAUSA DI SERVIZIO – 20 RISPOSTE.

Roma, 21 nov 2022 – PUBBLICHIAMO IL SEGUENTE ELABORATO REALIZZATO DAL SINDACATO USIF.

1.Che cosa è la causa di servizio?

La causa di servizio” rappresenta l’istituto giuridico risarcitorio previsto dalla normativa vigente a favore dei dipendenti dello Stato che abbiano subito piccole o grandi menomazioni alla propria integrità fisica a seguito del servizio prestato. La causa di servizio, pertanto, si sostanzia nel riconoscimento di infermità o lesioni ricollegabili alla propria attività di servizio.

2. Quali sono i presupposti per ottenere il riconoscimento della causa di servizio?

I presupposti per il riconoscimento della causa di servizio sono sostanzialmente tre:

Þ l’esistenza di un rapporto d’impiego o di servizio che leghi il dipendente allo Stato;

Þ la circostanza che il dipendente abbia atteso ad un servizio comandato ovvero eseguito spontaneamente in forza dei doveri collegati al proprio ufficio nonché vi sia un legame tra l’attività svolta e la menomazione sofferta;

Þ l’assenza di dolo o colpa grave, da parte del dipendente, dovute dall’inosservanza del minimo grado di perizia, prudenza o diligenza previsto da leggi, regolamenti, circolari ed ordini.

La dipendenza da causa di servizio viene riconosciuta qualora venga dimostrato che tra il danno riportato e i fatti di servizio esiste un legame che può essere:

Þ causale diretto: quando il danno è direttamente collegabile all’evento di servizio; ciò avviene soprattutto in caso di lesione traumatica, quale può essere, a titolo esemplificativo, una frattura riportata in esecuzione di servizio di ordine pubblico.

Þ concausale: quando le mansioni svolte non sono causa diretta del danno, ma hanno contribuito in modo efficiente e determinante all’insorgere della malattia; un esempio calzante è rappresentato da patologie croniche all’apparato respiratorio in soggetti che hanno svolto per lunghi periodi servizio in condizioni ambientali e climatiche sfavorevoli.

3. Quali sono le infermità che danno diritto al riconoscimento della causa di servizio?



