I COMPLIMENTI DEL SINDACATO NAZIONALE GUARDIACOSTE AL SOTTOCAPO AIUTANTE MATTEO SIGNANI PER LA STRABILIANTE VITTORIA CON LA QUALE HA RICONQUISTATO IL TITOLO EUROPEO DEI PESI MEDI

Roma, 23 nov 2022 – ll Sindacato Nazionale Guardiacoste si complimenta con il Sottocapo Aiutante Nocchiere di Porto Matteo SIGNANI, in forza presso la Capitaneria di Porto di Rimini, che nell’incontro di boxe valido per il titolo europeo dei pesi medi a 43 ha riconquistato per la quarta volta la cintura di campione.

Il Sindacato Nazionale Guardiacoste – SI.NA.G. – “Come colleghi del grande campione sentiamo la necessità di complimentarci per la strabiliante vittoria ed il grande spirito dimostrato di attaccamento alla Guardia Costiera, che con la splendida prestazione atletica ha tenuto anche alto il nome del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e della Marina Militare Italiana.

Tutti i colleghi del Sottocapo Aiutante Matteo SIGNANI lo hanno sostenuto nella sfida per la riconquista del prestigioso titolo di Campione Europeo dei Pesi Medi, battendo il francese Anderson Prestot,, continueranno a sostenerlo con ancora maggiore vigore nella sfida per difendere il titolo contro il campione britannico e del Commonwelth, Felix Cash.

Con questa ulteriore ennesima prova di eccellenza il nostro GIAGUARO ha reso orgogliosi gli italiani

Roma, 22 Dicembre 2022

Il Segretario Generale Nazionale

Pasquale DE VITA