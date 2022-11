25 NOVEMBRE, USIF: “AGIRE OGGI, DOMANI E’ TROPPO TARDI!

Roma, 25 nov 2022 – USIF. La data del 25 novembre, quale ๐ ๐ข๐จ๐ซ๐ง๐š๐ญ๐š ๐ข๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐ง๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ๐ž ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ฅโ€™๐ž๐ฅ๐ข๐ฆ๐ข๐ง๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐ฏ๐ข๐จ๐ฅ๐ž๐ง๐ณ๐š ๐œ๐จ๐ง๐ญ๐ซ๐จ ๐ฅ๐ž ๐๐จ๐ง๐ง๐ž, non รจ assolutamente casuale poichรฉ intende ricordare un brutale assassinio avvenuto nella Repubblica Dominicana, dove le tre sorelle Mirabal vennero uccise perchรฉ considerate rivoluzionarie.

La violenza contro le donne rappresenta una delle ๐ฏ๐ข๐จ๐ฅ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข ๐๐ž๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐ข ๐ฎ๐ฆ๐š๐ง๐ข ๐ฉ๐ข๐ฎฬ€ ๐๐ข๐Ÿ๐Ÿ๐ฎ๐ฌ๐ž, persistenti e devastanti che, ancora oggi, troppo spesso non viene denunciata a causa dellโ€™impunitร , del silenzio, della stigmatizzazione e della vergogna che la caratterizzano. ย

Secondo lโ€™Articolo 1 della Dichiarazione sullโ€™Eliminazione della Violenza contro le Donne, emanata dallโ€™Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1993, la ๐ฏ๐ข๐จ๐ฅ๐ž๐ง๐ณ๐š ๐œ๐จ๐ง๐ญ๐ซ๐จ ๐ฅ๐ž ๐๐จ๐ง๐ง๐ž รจ โ€˜ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertร , che avvenga nella vita pubblica o privataโ€™. L’ARTICOLO COMPLETO CONTINUA QUI >>>

