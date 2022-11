COMUNICATO STAMPA / Il Sindacato Itamil Esercito sul piede di guerra contro il Dicastero della Difesa. ” IL MINISTRO INDIFFERENTE ALLE NOSTRE DENUNCE”

Roma, 27 nov 2022 – (AGENPARL) – Sindacato Itamil Esercito sul piede di guerra contro il Dicastero della Difesa. ” IL MINISTRO INDIFFERENTE ALLE NOSTRE DENUNCE”.

Il Sindacato Itamil Esercito chiede all’attuale Ministro della Difesa “chiarezza ed equitá di trattamento sulle registrazioni all’albo delle sigle sindacali dei Militari” che stanno creando dal nostro punto di vista scarsa trasparenza e discriminazioni. Sono mesi che scriviamo attraverso la posta certificata al Ministro della Difesa, senza ottenere nessuna risposta, almeno dei chiarimenti. Forse non siamo meritevoli delle sue attenzioni, ma sicuramente non ci stancheremo di denunciare il malessere del personale in tema di tutele dei propri diritti. con l’attuale governo Meloni che da l’impressione di trattare con leggerezza i problemi della base, privilegiando le aspettative delle alte gerarchie come l’approvazione a tempi record della legge in materia di negoziazione.

Roma 26/11/2022

Il Segretario Generale

Girolamo Foti

SEGRETERIA GENERALE

Itamil Organizzazione Sindacale Italiana dei Militari – Esercito