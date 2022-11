ll Sindacato Nazionale Guardiacoste si complimenta con il Comune Scelto Palombaro Chiara GIAMUNDO per essere la prima donna, nella storia della Marina Militare, ad indossare il basco blu ed entrare nel Gruppo Operatori Subacquei (COMSUBIN)

Roma, 27 nov 2022 – Il Sindacato Nazionale Guardiacoste – SI.NA.G. – ” E’ con orgoglio, che la presente organizzazione militare a carattere sindacale, si pregia anche a nome di tutti quanti i suoi iscritti, di congratularsi con la collega Chiara GIAMUNDO, a soli 25 anni primo palombaro donna della Marina Militare ad entrare nel Gruppo Operativo Subacquei (COMSUBIN), per il raggiungimento dell’agognato obiettivo professionale, che, oltre a rappresentare il conseguimento di un traguardo personale, è senz’altro motivo di vanto, per tutti quanti noi uomini e donne in divisa di ogni grado categoria e specialità.

E’ dato incontrovertibile, di quanto la società odierna, amplifichi viepiù l’innata propensione alla indulgenza, tipica delle donne di oggigiorno, conferendogli di massima, quel valore suppletivo di genere, scaturente innegabilmente da quel surplus di risorse fisiche ed intellettive profuse quotidianamente nei vari anfratti esistenziali, con abnegazione e senza risparmio, rilevatesi assolutamente necessarie, per affermarsi in quei determinati settori sociali e professionali, che fino ad oggi, sono stati perlopiù ad esclusivo appannaggio del mondo maschile, riuscendo concomitantemente a ritagliarsi altresì, quel ruolo di compagna e madre, ovviamente dovutogli per naturale semenza.

Roma, 24 Novembre 2022

Il Segretario Generale Nazionale

dott. Pasquale DE VITA