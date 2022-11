L’URLO SILENZIOSO DEL PERSONALE IN UNIFORME. GRANDE SUCCESSO A VERONA PER IL CONVEGNO DEL S.I.A.M.O. ESERCITO

Roma, 27 nov 2022 – S.I.A.M.O.-ESERCITO. “Con l’ossimoro “Urlo silenzioso del personale in uniforme” abbiamo in realtà cercato di dare voce a tutti quei colleghi che si chiudono dietro quegli invalicabili muri di silenzio in cui stiamo cercando di aprire un varco” con queste parole il Segretario Generale del Sindacato SIAMO Esercito – Daniele LEPORE, ha aperto l’evento di ieri “Burn-out, mobbing e stress da lavoro. L’urlo silenzioso del personale in uniforme” che si è tenuto presso l’Hotel Palace di Verona nella serata di giovedì 24 novembre 2022 e che ha visto una grandissima affluenza di pubblico.

Il convegno, organizzato dal S.I.A.M.O. Esercito, ha trattato le criticità relative al sovraccarico di stress lavorativo a cui sono sottoposti i militari e le forze di polizia, oltre alle condotte lavorative che possono prefigurare situazioni di mobbing. Nell’evento sono state analizzate anche le peculiari situazioni familiari e lavorative, che hanno e stanno generando un notevole aumento dei suicidi nell’ambito dei lavoratori in uniforme.

Il convegno ha preso il via con l’intervento del Segretario Generale del S.I.A.M.O., Daniele LEPORE ed è proseguito con gli interventi della Dott.ssa Alessandra D’ALESSIO, psicoterapeuta e psicologa responsabile del Dipartimento Psicologia Militare del Nuovo Sindacato Carabinieri, del Dott. Angelo JANNONE ex Colonnello dei Carabinieri e docente di criminologia presso UNITELMA, dell’Avv. Matteo TIROZZI dell’omonimo studio cittadino, del Segretario Generale del SI.NA.FI. Eliseo TAVERNA, del Segretario Nazionale del S.I.U.L.P. Silvano FILIPPI e del Consigliere Provinciale del S.I.A.P. Gianfranco PARISI.

Il convegno è stato impreziosito dalla presenza dell’Onorevole FLAVIO TOSI, parlamentare di Forza Italia già due volte sindaco di Verona, che si è sempre dimostrato molto attento alle problematiche del personale in uniforme.

II S.I.A.M.O. Esercito si pone ancora, oltre che come strumento di divulgazione e confronto su una tematica sentita come questa dal personale del Comparto Difesa e Sicurezza, anche come promotore di un sano dibattito verso la politica nazionale e locale, che ci auspichiamo possa culminare con l’individuazione di un percorso netto e chiaro da seguire, per individuare una strategia politica ed organizzativa che possa definitivamente porre rimedio a queste problematiche.

SIAMO Esercito: la tua scelta, la nostra forza!

SIAMO sempre al tuo fianco!

Verona, 25 Novembre 2022 –

IL DIRETTIVO NAZIONALE

S.I.A.M.O. ESERCITO