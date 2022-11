La finta soldatessa che prima ti contatta e poi ti chiedi i soldi, attenti alla truffa

Roma, 28 nov 2022 – Un veronese ha rischiato di cadere nel trappola tesa da chissà quale organizzazione internazionale. Ma “curioso di vedere fino a dove sarebbero arrivati”, ha finto di essersi fatto abbindolare.

La “biondina” in questione era una soldatessa americana, tale “Isabella Amelia”. All’uomo è bastato fare una ricerca su Google immagini per scoprire che la foto profilo della bella soldatessa era, in realtà, un fake e apparteneva a una marine statunitense.

Il primo contatto è avvenuto su Instagram, poi i primi messaggi sui social e lo scambio di numero di cellulare. Successivamente la richiesta di soldi con la giustificazione di problemi vari. Il fatto è stato denunciato alla Polizia Postale che ha avviato delle indagini. <<<FONTE>>>