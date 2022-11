VISIBILE SU NOIPA L’IMPORTO DELLO STIPENDIO E TREDICESIMA MENSILITA’ ANNO 2022. Ma per alcune associazioni Sindacali militari ci sono degli errori

Roma, 29 nov 2022 – SEMBRA CHE CI SIANO ANCHE DEGLI ERRORI. LA PROBLEMATICA E’ STATA GIA’ STATA SEGNALATA DA ALCUNE SIGLE SINDACALI. Da verificare.

E’ visibile per tutti su NOIPA l’importo del cedolino di dicembre 2022 con la tredicesima mensilita’.

A parte qualcuno che ha altre indennita’ da percepire, l’aumento rispetto al 2021 e’ minimo. Bisognerebbe che il governo detassasse l’importo della tredicesima, rispetto allo stipendio, al fine di lasciare piu’ soldi in tasca ai lavoratori, soprattutto in questo periodo di bollette costose e inflazione alle stelle. In sostanza, con i soldi di oggi, ci si compra meno del 2021.