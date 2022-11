EQUO INDENNIZZO, PENSIONE PRIVILEGIATA E ALTRI BENEFICI – 20 RISPOSTE.

Roma, 30 nov 2022 – Che cosa è l’equo indennizzo?

L’equo indennizzo rappresenta il beneficio economico corrisposto dall’Amministrazione a titolo risarcitorio a seguito del riconoscimento della causa di servizio. La somma erogata ha lo scopo di compensare una menomazione dell’integrità fisica, causata da infermità o lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio ed ascritte alle Tabelle A o B, ovvero un decesso anch’esso riconosciuto dipendente.

L’equo indennizzo viene erogato in automatico con il riconoscimento della causa di servizio?

L’erogazione dell’equo indennizzo non è automatica. È necessario richiedere l’erogazione espressamente.

Al fine dell’ottenimento del beneficio è necessario che:

dall’infermità o lesione sia scaturita una menomazione dell’integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle Tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 834/1981;

tale menomazione si sia definitivamente stabilizzata e quindi non ci siano prospettive di guarigione o di miglioramento;

la domanda di riconoscimento della causa di servizio sia stata formalmente presentata entro 6 mesi dalla certificazione medica allegata; se la domanda certificazione medica risulta rilasciata in data antecedente ai 6 mesi può essere presentata ugualmente domanda per causa di servizio senza però la possibilità di chiedere l’equo indennizzo.

Esiste un termine per la presentazione della domanda volta ad ottenere l’equo indennizzo?

La presentazione della richiesta di equo indennizzo, rispetto alla domanda presentata per ottenere il riconoscimento della causa di servizio può essere:

contestuale;

successiva.

Non è quindi obbligatorio presentare la richiesta di equo indennizzo contemporaneamente alla domanda di causa di servizio; infatti, quando l'Amministrazione comunica formalmente di aver trasmesso gli atti al Comitato di verifica per le cause di servizio, l'interessato viene informato anche della possibilità di presentare richiesta di equo indennizzo.



