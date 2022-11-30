IL GOVERNO RICEVA IL CO.CE.R. E ATTIVI AL PIU’ PRESTO LA CONCERTAZIONE SULLA PREVIDENZA. SI PROCEDA SUBITO, ALTRIMENTI AVREMO UNA CLASSE SOCIALE DI MILITARI “NUOVI POVERI”. 

TeamCocer
I Delegati Co.ce.r. Fico Pasquale (a sinistra) e Ciavarelli Antonello (a destra)

Roma, 30 nov 2022 – ORMAI AVVIARSI IN PENSIONE CON IL SISTEMA RETRIBUTIVO E’ UN VECCHIO RICORDO. INFATTI GIA’ OGGI SONO NETTE LE DIFFERENZE TRA L’ULTIMA RETRIBUZIONE E LA PRIMA PENSIONE.

CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO I GRADUATI RISCHIERANNO DI NON PERCEPIRE NEANCHE 1.000 EURO AL MESE. 

SONO DECENNI CHE IL CO.CE.R. PONE TALE PROBLEMA  AI GOVERNI CHE SI SONO SUCCEDUTI.

MA SI SAPPIA CHE ORMAI NON SI PUO’ PIU’ ASPETTARE O PRESTO SARA’ LA FAME PER MIGLIA DI FAMIGLIE. 

LO DICHIARANO I DELEGATI FICO PASQUALE DELEGATO CO.CE.R. ESERCITO ANTONELLO CIAVARELLI DELEGATO COCER MARINA E GUARDIA COSTIERA.

IN ALLEGATO DELIBERA E COMUNICATO STAMPA DEL COCER INTERFORZE  

 

 

 

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